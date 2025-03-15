Финансист оценил плюсы и минусы оплаты переводом и QR-кодом

Появление возможности оплатить покупку переводом или по QR-коду очень облегчило жизнь покупателей, но есть у этих способов оплаты и свои минусы. Их постаралось оценить издание Ugra-news.

Ситуацию с оплатой по QR-коду прокомментировал эксперт проекта Научно-исследовательского финансового института Минфина России «Моифинансы.рф» Николай Дмитриев.

«В сравнении с физическим «пластиком» оплата по QR-коду более безопасна, поскольку для онлайн-оплаты не нужно вводить данные карты и код безопасности с ее оборота. Однако нельзя исключать риск другого обмана – подмены реального QR-кода подставным, где получателем денег будет злоумышленник», – подчеркнул эксперт.

«Но даже при подмене QR-кода потребитель рискует лишь суммой оплаты, но не банковскими данными, и нет риска, что карточный счет «выпотрошат» полностью», – уточнил Дмитриев.

При этом за просьбой произвести оплату переводом по номеру телефона может стоять экономия на эквайринге (при оплате картой банк берет комиссию, в среднем равную 2% от суммы платежа) или попытка уйти от налогов, замечает издание.

Кроме того, по информации специалистов Роскачества, иногда, прося произвести оплату переводом по номеру телефона, сотрудники магазина или заведения общепита могут стремиться забрать себе часть суммы. Например, если в кафе одно из блюд в этот день является бесплатным или приобретается товар с почти истекшим сроком годности, который подлежит утилизации.

Кроме того, при оплате переводом покупатель расходует свой ежемесячный лимит на переводы по СБП и не получает кешбэка. Также к числу потенциальных рисков издание отнесло возможную связь счетов продавца с террористическими или экстремистскими организациями.

«К тому же никогда нельзя быть уверенным, что продавец принимает оплату не на карту третьего лица, которое, например, может быть дропом, которого используют для вывода средств, полученных от мошенников», – добавляет Ugra-news.

Помимо прочего, при оплате переводом покупатель, скорее всего, не получит чека, а это значит, что он не сможет вернуть товар, получить гарантийное обслуживание и предъявить претензию.