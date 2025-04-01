Финансист назвал сумму, которую надо накопить для жизни без работы

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Чтобы получать через десять лет пассивный доход, эквивалентный нынешним 100 тыс. рублей в месяц, потребуется накопить 65 млн рублей. Об этом рассказал финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Алексей Родин, сообщает агентство «Прайм».

С учетом инфляции через десять лет (при среднестатистическом уровне инфляции в 8%) для получения дохода, эквивалентного нынешним 100 тыс. рублей месяц, понадобится 2,6 млн рублей в год.

С учетом среднегодовой доходности облигационного портфеля в 12% для получения такого пассивного дохода придется накопить как минимум 21,6 млн рублей. Но инфляция продолжит удешевлять деньги, и из портфеля придется изымать все больше и больше средств, да и сам он будет дешеветь с каждым годом, пояснил экономист.

Таким образом, капитал должен иметь доходность в 12%, приносить 2,6 млн рублей в год и увеличиваться на 8% ежегодно. Это означает, что он должен быть равен 65 млн рублей.

«Мы с вами пришли к простой формуле: требуемый капитал для пассивного дохода = размер пассивного дохода в год * 25. План такой: через десять лет накопленные 65 млн рублей размещаем в облигации и ежегодно изымаем из портфеля 4% его стоимости», – заметил финансист.

Для создания необходимого капитала проще всего создать портфель из фондов, доля которых зависит от терпимости инвестора к риску и срока до цели. Чем больше инвестиционный горизонт, тем более рискованным может быть портфель, так как при большом сроке инвестирования есть время на восстановление после очередного экономического кризиса, подытожил Родин.