Финансист Кабаков назвал временным дефицит новых долларов в российских банках

Дефицит новых долларов в банках России – временное явление. Об этом заявил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков, комментируя жалобы челнинцев на невозможность найти американскую банкноту нового образца.

По словам эксперта, которого цитируют «Челнинские известия», дефицит связан с текущими геополитическими ограничениями и сложностями в логистике. Принципиально валюту из оборота никто не изымает, заверил он.

Кабаков также призвал граждан не избавляться от долларов 1996 года с дисконтом: эти купюры легальны, их примут в большинстве стран.

В качестве совета эксперт рекомендовал гражданам мониторить обновления информации в крупных банках: локальные дефициты оперативно закрываются через перераспределение валюты между филиалами.

Он добавил, что ситуация начнет смягчаться, когда настроят альтернативные цепочки поставок в регионы.

Ранее банки сообщали, что в наличии есть только 100-долларовые купюры образца 1996 года. Новых банкнот нет. Также в большинстве кредитных организаций нет в продаже евро.