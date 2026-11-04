Финансист Бархота рассказал, сколько платить детям за помощь по дому

Дети могут получать до 2,5 тыс. рублей в неделю за выполнение нескольких домашних обязанностей. Об этом финансовый эксперт Андрей Бархота рассказал в беседе с «Абзацем».

По его словам, размер вознаграждения стоит определять с учетом доходов родителей, количества поручений и качества их выполнения. В качестве примера эксперт привел расчет почасовой оплаты труда взрослого с зарплатой 160 тыс. рублей в месяц.

«Делим на 20 рабочих дней – получается 8 тысяч рублей в день. Делим на восемь рабочих часов – получается тысяча рублей в час. <…> Ребенку нужно предложить пакет услуг: уборка, приготовление обеда, мытье посуды и что-то еще. Все это в пакете может составлять до 2500 рублей [в неделю]», – пояснил Бархота.

Эксперт уточнил, что 2,5 тыс. рублей – примерная сумма за несколько поручений в течение недели, а не установленная ставка. При оценке результата родителям следует учитывать, насколько хорошо ребенок справился с заданиями. Если работа выполнена не полностью, Бархота предложил выплачивать половину оговоренного вознаграждения.

По мнению специалиста, такой подход поможет приучить детей к ответственности и повысить их заинтересованность в домашних делах.