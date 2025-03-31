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Культура 31 марта 2025 14:35

Финансирование ремонта объектов культуры в Крыму увеличат на 57% в 2025 году

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В 2025 году расходы на ремонт и реконструкцию объектов культуры в Республике Крым составят 2,75 млрд рублей, что на 57% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

В прошлом году на эти цели было направлено 1,75 млрд рублей из федерального бюджета, бюджета Москвы, республиканского бюджета Крыма и муниципальных средств. Благодаря этому были проведены работы в музеях, библиотеках, домах культуры и на объектах культурного наследия.

В числе крупнейших проектов – реставрация Ханского дворца в Бахчисарае, комплекса Воронцовского дворца в Алупке, дачи Стамболи и особняка Мазировой в Феодосии, а также Романовской гимназии в Керчи. Кроме того, в Симферополе продолжается строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства.

#реконструкция #объекты культурного наследия
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