Годовое финансирование нацпроекта «Демография» в Татарстане составит 6,5 млрд рублей

В 2022 году финансирование национального проекта «Демография» в Татарстане составит 6,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Большая часть этой суммы пойдет на поддержку семей с детьми — 6,2 млрд рублей. Также в Ново-Савиновском районе Казани уже идет строительство детского сада на 220 мест, а в Кукморском районе завершается модернизация центра занятости населения.

Кроме того, в республике продолжается проект «Приемная семья для пожилого человека» и пилотная программа по вовлечению частных медицинских организаций в оказание услуг лицам в возрасте 65 лет и старше.

Помимо этого, в 2022 году в регионе подготовят спортивные площадки для всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Они будут оборудованы в Альметьевском, Кайбицком, Лениногорском, Рыбно-Слободском, Тетюшском и Верхнеуслонском районах. Для 18 спортивных учреждений республики будет закуплено новое спортивное оборудование, инвентарь и экипировка.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.