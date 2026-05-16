Финансирование дорожной программы Татарстана в 2026 году планируют увеличить на 5,1 млрд рублей

Финансирование дорожной программы Татарстана на 2026 год планируют увеличить с 46,6 млрд рублей до 51,7 млрд, следует из проекта постановления, проходящего антикоррупционную экспертизу. Рост трат более чем на 5,1 млрд рублей возможен за счет ранее принятых распоряжений кабмина РТ и неиспользованных остатков дорожного фонда за 2025 год.

Средства направят на строительство, реконструкцию и капремонт дорог и мостов в ряде районов республики. В программу включили реконструкцию дорог Нурлат – Чувашский Тимерлек – Красномайский (256,9 млн рублей) и Мамадыш – Кукмор – Нижняя Русь – Танькино (191 млн), строительство путепровода через железную дорогу в Кукморе (228,1 млн), а также реконструкцию моста через реку Большая Сульча в Аксубаевском районе (109,5 млн).

Часть объектов капремонта планируют перенести в программу «Инфраструктура для жизни» – ремонт и капремонт дорог в Азнакаевском, Арском, Лаишевском, Елабужском, Зеленодольском, Менделеевском и Нурлатском районах.

Дополнительных средств из бюджета РТ на дорожную программу не потребуется, изменений в финансировании на ближайшие два года также нет, уточняется в документе.