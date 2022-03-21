Финансирование 5-летней инвестпрограммы «Казэнерго» составит более 1 млрд рублей

Финансирование мероприятий в рамках текущей инвестиционной программы «Казэнерго» на 2018-2022 годы составит более 1 млрд рублей. Проделанная работа позволила предоставлять качественные услуги населению и избежать аварийных ситуаций на сетях. Об этом на деловом понедельнике рассказал директор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков.

Он отметил, что в настоящее время компания обеспечивает теплом 25% потребителей татарстанской столицы. Реализация тепловой энергии происходит благодаря работе 125 котельных, по ним тепло приходит в дома через сеть длиной более 343 км.

«В этом году мы завершаем выполнение пятилетней инвестиционной программы предприятия на 2018-2022 годы. Утвержденная сумма финансирования составляла 966 млн рублей, объем фактического выполнения составит 986 млн рублей. Кроме того, в 2019-2021 годах нами выполнены дополнительные работы по поддержанию надежного теплоснабжения на сумму 77 млн рублей. Суммарный объем финансирования мероприятий за все 5 лет ориентировочно составит 1 млрд 64 млн рублей», – сообщил Абдулхаков.

По его словам, проведенные работы позволили предотвратить рост уровня износа основных сетей, а также предупредить возникновение аварийных ситуаций в теплоснабжении.

Докладчик также добавил, что предприятие заранее позаботилось о заключении договоров на поставки необходимого технического оборудования: насосов, теплообменников, стальных труб, арматуры и т.д. Все это позволит не зависеть от возможного роста цен на данном рынке и исполнить свои планы на 2022 год без увеличения затрат.

