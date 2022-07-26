FT: Осенью Украина рискует оказаться на пороге финансовой катастрофы

Украина практически израсходовала свои бюджетные ресурсы и уже к осени может оказаться на пороге финансовой катастрофы, пишет британская газета Financial Times.

Киевские власти серьезно ограничены в источниках финансирования, а увеличение налогового давления на бизнес может закончиться массовым банкротством предприятий. На этом фоне Украине не будет хватать средств даже на поддержку социальной сферы, финансируемой из бюджета, «школ и больниц», утверждает издание.

Источники издания в Киеве также рассказали, что финансовая помощь от стран Запада поступает слишком медленно и лишь небольшими траншами. По их словам, правительство Украины понимает, что нельзя полагаться и на мягкую кредитно-денежную политику, поскольку это вызовет дальнейший рост инфляции и удорожание импорта. По мнению газеты, без финансовой помощи украинская сторона скоро не сможет продолжать боевые действия.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе. После этого страны Запада начали ужесточать санкции против РФ и оказывать военную и финансовую помощь Украине.