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Ру Тат
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17 октября 2021  16:05

Financial Times: Испытания сверхзвуковой ракеты Китая ошеломили разведку США

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Financial Times опубликовало данные о секретных испытаниях сверхзвуковой ракеты Китаем. Источник издания отметил, что передовой космический потенциал Поднебесной, застиг разведку Соединенных Штатов врасплох.

Как стало известно, новое оружие перед тем, как попасть в цель, облетело земной шар. При этом отклонение от заданных координат составило 30 км.

Однако и этот результат показал, «что Китай добился поразительного прогресса в разработке гиперзвукового оружия и гораздо дальше продвинулся в этой сфере, чем полагали американские официальные лица», подчеркнул источник Financial Times, близкий к кругам американской разведки.

 

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