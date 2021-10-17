Financial Times: Испытания сверхзвуковой ракеты Китая ошеломили разведку США

Financial Times опубликовало данные о секретных испытаниях сверхзвуковой ракеты Китаем. Источник издания отметил, что передовой космический потенциал Поднебесной, застиг разведку Соединенных Штатов врасплох.

Как стало известно, новое оружие перед тем, как попасть в цель, облетело земной шар. При этом отклонение от заданных координат составило 30 км.

Однако и этот результат показал, «что Китай добился поразительного прогресса в разработке гиперзвукового оружия и гораздо дальше продвинулся в этой сфере, чем полагали американские официальные лица», подчеркнул источник Financial Times, близкий к кругам американской разведки.