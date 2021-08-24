Финальный концерт JAZZ-феста в усадьбе Сандецкого составят Ruden Jazz Band и HORSEPOWER

Заключительный концерт XV Международного фестиваля импровизационной музыки «JAZZ в усадьбе Сандецкого с Ольгой Скепнер» пройдет во дворе главного здания Государственного музея изобразительных искусств РТ (Карла Маркса, 64) 26 августа. Финальный музыкальный open-air составят Ruden Jazz Band и HORSEPOWER.

Первый коллектив собрал известный отечественный джазовый и академический пианист, композитор и аранжировщик Андрей Руденко, сын профессора Казанской государственной консерватории. Музыкант окончил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского и Ирландскую Королевскую академию. Профессионалы отмечают, что музыка Андрея Руденко наполнена внутренней экспрессией, зачастую «столкновениями», драматизмом, эффектными метроритмическими рифами, а в его лирических произведениях, наоборот, – подчеркнутая хрупкость, нежность, «прозрачность» исполнительской манеры.

Музыканты HORSEPOWER представляют джазовую команду поколения next. Лидер коллектива – саксофонист, композитор и продюсер Николай Моисеенко. Гитарист Антон Хабибулин был участником группы «Танцы минус», сотрудничал также с коллективами Artemiev и «Моральный Кодекс». Барабанщик Александр Кульков известен по множеству джазовых проектов, а также по музпродукту «Ёлка». Клавишник Лев Трофимов – один из самых востребованных сейчас музыкальных продюсеров (Elka, L'One, группа Градусы и т.д.). В HORSEPOWER артисты объединились в результате совместных джемов, теперь играют и «забойный» фанк, и сложные соло, напоминающие о классике фьюжна, и нечто калифорнийское – словом, драйв, сообразно названию коллектива, мощностью в сто лошадиных сил.

XV Международный фестиваль импровизационной музыки «JAZZ в усадьбе Сандецкого с Ольгой Скепнер» в этом году, напомним, после нескольких сезонов в Казанском Кремле и пандемийного затишья, вернулся в «колыбель» - двор усадьбы Сандецкого, где он зародился в 2007 году. 5 августа фестиваль открыли трио Евгения Борца, Полины Касьяновой и Константина Гевондяна. Гостями второго концерта сезона стали LRK Trio и виртуозный повелитель балалайки Алексей Архиповский. 19 августа в усадьбе выступили Arseny Rykov Trio и квартет Алины Енгибарян.