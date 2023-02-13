Финальные игры «Золотой шайбы-2023» в Нурлате закончились скандалом

Финальные игры Республиканского второго этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» в Нурлате закончились скандалом.

Изначально в финале должны были сыграть команды «Батыр» из села Абдрахманово и хозяева соревнований «Ледок». Сельчане до этой игры набрали максимальное количество очков, а в полуфинале обыграли «Биектау» со счетом 3:1.

Однако, организаторы турнира дисквалифицировали команду «Батыр». Такое решение было принято из-за отсутствия у игроков оригиналов документов. При этом родители юных хоккеистов утверждают, что нарушения были устранены в течение требуемого срока.

В итоге в финале турнира сыграли «Ледок» и «Биектау», где победу одержали высокогорцы. Третьими стали хоккеисты из команды «Яшьлек» из Заинска.