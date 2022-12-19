Финальной выставкой года «Хазинэ» станет «Наш адрес Советский Союз!» из фондов Музея ИЗО

Национальная галерея «Хазинэ», филиал Музея ИЗО РТ в Казанском Кремле, завершит год большой выставкой «Наш адрес Советский Союз!». В одиннадцати залах будут выставлены более 150 произведений советского искусства второй половины ХХ века из фондов музея ИЗО РТ.

«В коллекции советского искусства в Музее ИЗО РТ собраны работы художников со всей страны, кроме того, более сотни произведений в 2016 году нашему музею передал Фонд Тимченко. В одиннадцати тематических залах выставки “Наш адрес Советский Союз!” посетители увидят, как художники в то время писали произведения на такие темы, как семья, дети, спорт, героизм (война), сельское хозяйство (деревенский быт), труд (мужской зал), женщина, индустриализация/стройки и города, зал нонконформизма. Вводный зал выставки будет представлять собой инсталляцию советской квартиры – так, мы полагаем, посетители смогут погрузиться в атмосферу советского быта и на время стать его частью», – рассказали информагентству в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Выставка, отметим, придет на смену другому большому созвучному проекту – сборной выставке Третьяковской галереи, Росизо, Центрального музея Вооруженных сил РФ, Московского музея современного искусства, Союза художников России, Музея ИЗО Татарстана и Фонда Марджани «Искусство Союза», на которой посетители могли побывать с начала октября.

Будут представлены работы таких мастеров, как уроженцы Казани Харис Якупов и Ефим Симбирин, Гелий Коржев, Михаил Кугач, Виктор Куделькин и т.д. А также художники, творившие в 1950-1980-х годах вне официального искусства, не признанные советской властью и ставшие по политическим и идеологическим убеждениям в оппозицию государственной доктрине в сфере культуры.

Выставку «Наш адрес Советский Союз!» можно будет посетить в «Хазинэ» до 26 февраля.