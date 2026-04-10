Финалисты Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» получат по миллиону рублей

Для повышения престижа рабочих профессий в новом формате пройдет в этом году Всероссийский конкурс профмастерства «Лучший по профессии». Мероприятие проводится благодаря федеральному проекту «Человек труда». Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

«Уже прошли конкурсы среди агрономов и механизаторов. 16 апреля, накануне Всероссийской ярмарки, пройдут три региональных этапа конкурса "Лучший по профессии": среди слесарей-сборщиков на базе вертолетного завода, мастеров отделочных работ в строительном колледже. Отдельная спецноминация "Второй старт" будет организована для участников СВО», – отметила она.

Призеры федерального этапа получат 1 млн рублей, премия за второе место составит 500 тыс., а за третье место – 300 тыс. рублей.

«В прошлом году у республики было два первых места, два вторых и три третьих места, что позволило занять первую строчку в рейтинге всех субъектов Российской Федерации», – подчеркнула Тазетдинова.