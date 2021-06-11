Финалисты «Проектного руководителя» презентовали проекты для развития цифровой экономики

В казанском ИТ-парке 10 июня состоялся второй день финала всероссийского конкурса «Проектный руководитель 2021». В общей сложности 23 участника презентовали командные проекты, призванные решить социально значимые проблемы Татарстана, а также выступили с самопрезентациями перед жюри.

Министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин представил финалистам тему для разработки проектных предложений. Речь зашла о достижении целевых показателей Национальной программы «Цифровая экономика». Объединившись в команды, участники с энтузиазмом начали разрабатывать идеи, которые могут быть реализованы в рамках Стратегии цифровой трансформации региона.



Затем конкурсанты, закончив проработку предложений, представили свои проекты перед членами жюри и экспертами из Правительства Татарстана. Среди предложенных инициатив — «Система сбора, анализа и прогнозирования случаев девиантного поведения школьников», «Единое окно для подключения к сетям инженерно-технологического обеспечения», «Мониторинг качества каналов связи на социально значимых объектах» и «Приложение для людей с ограниченными возможностями здоровья #вместе».

Проект, который жюри признает лучшим, будет предложен для реализации Правительству Республики Татарстан.

После командного этапа финалисты выступили с самопрезентациями и ответили на вопросы жюри о своих реализованных проектах и культуре проектного управления.

На этом конкурсная программа завершилась, и жюри удалилось на заседание, чтобы определить победителей в пяти номинациях: «Руководитель проекта», «Руководитель проектного офиса», «Эксперт в управлении проектом», «Лидер agile-команд» и «Лидер цифровой трансформации».

Имена победителей объявят сегодня на церемонии награждения. Лучшие проектные руководители удостоятся дипломов и памятных подарков, а также получат возможность бесплатно пройти сертификацию по международному стандарту IPMA.

Конкурс организован при поддержке Правительства Татарстана и Президента РТ Рустама Минниханова, АНО «Агентство развития проектного управления», Национальной ассоциации управления проектами «СОВНЕТ» и Центра подготовки руководителей цифровой трансформации Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Соорганизатором очного этапа выступает Центр цифровой трансформации Республики Татарстан.

Ознакомиться с информацией о конкурсе можно на сайте: ПРОЕКТНЫЙРУКОВОДИТЕЛЬ.РФ.