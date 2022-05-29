Финалисты «PRоЭКо» впервые получат гранты Минэкологии РТ

С 2022 года у школьников Татарстана появилась возможность получить грант от Министерства экологии и природных ресурсов РТ на реализацию своих проектов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Завершился финальный этап конкурса экологических научно-практических и исследовательских работ в рамках республиканской конференции „PRоЭКо“. На конкурс от школьников поступило 80 работ, в финал вышли 38 проектов по трем номинациям: „Минимизация негативного воздействия на окружающую среду“, „Флора и фауна РТ“, „Социальная экология“», — отметили в ведомстве.

Финалисты защитили свои работы перед экспертами. В каждой номинации было объявлено по три победителя. В торжественной церемонии закрытия республиканской конференции «PRoЭКо» принял участие первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Айрат Шигапов. Он напомнил, что уже семь лет ведомство ведет активную работу по экологическому воспитанию и просвещению молодежи.

Впервые с этого года школьники, занявшие первые места, смогут заявить свои исследовательские работы наравне со студентами на конкурс научно-практических работ по экологии, проходящий среди студентов высших учебных заведений Татарстана. Этот конкурс проводится Минэкологии РТ на протяжении трех лет. Победители получают гранты на реализацию проектов и возможность принять участие в конференции «Промышленная экология и безопасность» имени Анатолия Щеповских.