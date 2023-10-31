Финалисты премии «Экология – дело каждого» получат баллы при поступлении в новый вуз

Финалисты премии «Экология — дело каждого» получат до 10 баллов при поступлении в один вуз Казани. Кроме того, они имеют некоторые преимущества при поступлении в пять федеральных вузов. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

«Сегодня в КНИТУ— КАИ им. Туполева будет подписано соглашение в рамках презентации четвертого сезона Международной детско-юношеской премии „Экология — дело каждого“. Абитуриенты-участники премии смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вуз в следующую приемную кампанию. Соглашение предусматривает начисление от 4 до 10 дополнительных баллов за участие, призовое место и победу в премии», — сообщили в пресс-службе.

«Экология — дело каждого» — премия за интересные, нестандартные, креативные идеи и инициативы, выдающиеся проекты, посвященные заботе об окружающей среде, бережному отношению к природе, экологическому просвещению и популяризации экокультуры. Конкурс был учрежден Росприроднадзором в марте 2021 года.

«Победители и призеры премии „Экология — дело каждого“ в прошедшую приемную кампанию получили дополнительные баллы при поступлении в федеральные вузы. Призеров и победителей конкурса поощрили Национальный исследовательский университет „Высшая школа экономики“, Российский университет дружбы народов, Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова, Томский госуниверситет, Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова», — рассказали в пресс-службе Росприроднадзора.

Кроме того, в этом году один из конкурсантов прошлых сезонов получил возможность бесплатного обучения в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы, а Северный Арктический федеральный университет имени М.В. Ломоносова за достижения в премии подготовил прием на целевое обучение.

Четвертый сезон Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» стартовал в октябре. Он проводится по 12 номинациям — «Экомир», «Экоблогер», «Экомультфильм», «Экопроект», «ESG- поколение», «Экотуризм», «Экопросвещение», «Экология души», «Экорисунок», «Экофокус», «Экосемья», «Экосоюз». В трех из них — «Экология души», «Экопросвещение» и «Экотуризм» могут принять участие взрослые. Победители получат дипломы и ценные подарки.