Финалисты конкурса «Многоликая Россия» посетили исторические места Казани

Победители Всероссийского конкурса журналистов «Многоликая Россия» посетили сегодня с экскурсией Казанский Кремль. Представители СМИ со всей страны прибыли в столицу Татарстана для участия в церемониии награждения.

Конкурсанты приехали из Томской, Тульской областей, Башкортостана, Дагестана, Мордовии, Чувашской Республики, Якутии, Северной Осетии и других регионов страны.

В ходе экскурсии гости осмотрели главные туристические объекты и достопримечательности города. Экскурсовод ознакомил гостей с тысячелетней историей Казани и известными архитектурными объектами, среди них Пушечный двор, Юнкерское училище, Спасо-Преображенский собор, Присутственные места и Губернаторский дворец.

«В Казани собраны знаменитые во всем мире архитектурные памятники, мечети и башни, они лаконично вписываются в современный образ столицы Татарстана. Я счастлив, что благодаря конкурсу „Многоликая Россия“ и нашему труду мы оказались в финале и мне удостоилось приехать от моей редакции в этот великий исторический город. Надеюсь, что в эти дни нас с коллегами ждёт плодотворная работа», — рассказал ведущий программ, продюсер телеканала БСТ «Башкортостан» Наиль Юнусов.

Гости также успели сделать пару снимков у знаменитой башни Сююмбике и узнать о происхождении татарстанского герба, а также посетить главные святыни города — Кул-Шариф и Благовещенский собор.

Участникам конкурса рассказали о внутреннем устройстве мечети и ее создании. Журналисты поднялись на смотровые балконы, чтобы посмотреть, как устроены молельные залы и как читают Коран. Экскурсовод также рассказал, в каком веке был принят ислам на территории Поволжья. Напоследок участники познакомились с историей старейшего православного храма столицы Татарстана и узнали, как развивалось православие в Казанском крае.

Путешествие по «древнему сердцу города» для журналистов продлилась полтора часа, затем для них организовали обзорную экскурсию по городу на автобусе.

«Меня впечатлило масштабное бело-голубое строение — мечеть „Кул-Шариф“ и площадь перед ней, которая вмещает, оказывается, более десяти тысяч молящихся, — отметил главный редактор журнала „Кюрюлгэн“ из Якутии Афанасий Гуринов. — Чувствуется, что татарстанцы умеют жить в межнациональном взаимоуважении. Мне кажется, людям, которые живут в Казани, очень повезло, архитектурой он чем-то напоминает Стамбул».

Напомним, учредителем и организатором конкурса является Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям. Конкурс проводится в рамках программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан» с целью содействия популяризации и сохранению национальных традиций и обычаев народов, проживающих на территории РФ, выявлению и поощрению наиболее значимых и талантливых журналистских работ, освещающих жизнь, культуру и традиции народов России, вопросы этнокультурного развития и культурного наследия.