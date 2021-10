Финалисты EuroSkills Graz из Татарстана: «Будем биться за Шанхай!»

Финалисты чемпионата Европы по профмастерству EuroSkills Graz 2021, в конце сентября состоявшегося в Австрии, намерены завоевать золотые медали международного чемпионата профмастерства WorldSkills в 2022 году в Шанхае. Об этом они сообщили сегодня корреспонденту ИА «Татар-информ» после церемонии награждения, прошедшей в Казанском Кремле.

Фото: © Владимир Васильев

«Для нас было неожиданным то, что мы взяли награды Best of nation и Best in Europe. Это был мой первый мировой чемпионат, в дальнейшем хочу выступить на мировом чемпионате в Шанхае в 2022 году», — рассказал студент 4-го курса Международного центра компетенций — Казанского техникума информационных технологий и связи Владислав Дюбанов.

Владислав вместе с Эльдаром Сейдаметовым представляли Татарстан в компетенции «мобильная робототехника». Студенты КТИТИС получили высшую награду европейского первенства, заслужив максимальное количество баллов среди всех участников чемпионата — 1401.

Дюбанов участвует в движении WorldSkills с 2017 года. Его вовлек в него старший брат, который в 2017 году участвовал в мировом чемпионате в Абу-Даби в аналогичной компетенции. Сейчас старший брат работает в техникуме связи и тренирует младшего.

Фото: © Владимир Васильев

«Самым сложным для меня было влиться в чемпионатное движение после пандемии, потому что в течение двух лет не было никаких соревнований. Мое задание на EuroSkills заключалось в сборке и написании программы для робота, который автономно мог бы очищать город от мусора и сортировать его по цветам и типам. На задание нам с напарником отводилось три дня», — пояснил Дюбанов. Результаты чемпионата показали, что молодые люди справились с этим заданием на «отлично».

Другой финалист EuroSkills, студент КНИТУ-КАИ Александр Ипатов, занял первое место в компетенции «электроника». Он влился в движение молодых профессионалов в 2017 году, когда впервые принял участие в региональном чемпионате и занял третье место. Александр отметил, что наиболее сложной задачей для него оказалось не решение конкурсных заданий, а подготовка к чемпионату, которая длилась три года.

«На чемпионате каких-либо затруднений не было, команда экспертов и тренеров была всегда рядом, чувствовал себя комфортно. Основными моими конкурентами были представители Швейцарии и Австрии», — сказал финалист.

Фото: © Владимир Васильев

Ипатов заметил, что компетенция «электроника» в России сейчас начинает набирать популярность. С каждым годом все больше и больше колледжей проводят демоэкзамен по ней, активнее участвуют в региональных и национальных чемпионатах.

«За три года, которые тренировался в составе нацсборной, я получил профессионального опыта и навыков во всех сферах электроники, востребованных на данный момент, больше, чем за пять лет обучения в колледже и на первом курсе вуза. В дальнейших планах подготовка к чемпионату мира в 2022 году, будем биться за Шанхай!», — подчеркнул чемпион.

Победитель чемпионата в компетенции «визуальный мерчендайзинг» Вероника Салатова окончила Казанский кооперативный институт и сейчас работает в нем мастером производственного обучения, тренируя региональную сборную.

«В движение WorldSkills пришла в 2016 году, теперь это стало моим образом жизни. Готовилась к чемпионату очень долго, ведь его переносили из-за пандемии три раза. О том, что я буду участвовать, узнала за два месяца. Всё это время находилась в состоянии конкурсной конкуренции, что тяжело психологически, но меня всегда подбадривал мой эксперт», — вспомнила Вероника.

Фото: © Владимир Васильев

На конкурсе молодому специалисту нужно было оформить две витрины, продемонстрировав исполнительское мастерство и креативные способности.

«Сложность заключалась в том, что мы не знали, кто будет нашей целевой аудиторией, какими будут товары и главная тема. На соревнованиях приходилось самой и пилить, и строгать. За десять часов я составила полностью витрину, мне удалось это сделать», — заключила финалистка.

В дальнейшем Вероника Салатова собирается работать тренером, чтобы передавать накопленный опыт другим ребятам.