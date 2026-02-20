Финалисты «Батырлар. Герои Татарстана» представили проекты Минниханову

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня участники республиканской программы «Батырлар. Герои Татарстана» представили Раису Татарстана Рустаму Минниханову свои проекты. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Программа была инициирована Рустамом Миннихановым в июле прошлого года и является региональным аналогом федерального проекта «Время героев». Ее цель – помочь ветеранам специальной военной операции адаптироваться к гражданской жизни и использовать их опыт, мотивацию и потенциал в системе государственного и муниципального управления.

Реализация программы осуществлялась Высшей школой государственного и муниципального управления Казанского федерального университета. Ветераны прошли конкурсный отбор, а для победителей организовали программу профессиональной переподготовки объемом более 500 академических часов. Она включала длительное очное обучение, стажировки в органах власти, на предприятиях и в учреждениях, а также работу с наставниками из числа руководящего состава Татарстана.

На презентации были представлены десять проектов, часть из которых разработана коллективно с участием профильных министерств и ведомств.

Среди них – проекты по развитию центров военно-спортивного и патриотического воспитания молодежи, программы по реабилитации и социальной адаптации ветеранов СВО, инициативы в сфере общественной безопасности, внедрение цифровых решений в архитектуре и планировании территорий, а также проекты по современным технологиям в сельском хозяйстве.

Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул значимость предложенных инициатив и одобрил их реализацию. Он поздравил выпускников программы с успешным завершением обучения и выразил надежду, что они будут активно заниматься патриотическим воспитанием молодежи и укреплением духовно-нравственных ценностей.

Он отметил, что участники программы обладают необходимым опытом и желанием работать в мирной жизни, особенно в направлениях патриотического воспитания, реабилитации и адаптации бойцов.

Особое внимание уделялось проекту развития центров военно-спортивного и патриотического воспитания молодежи. Цель – создать единую систему подготовки подростков по всей республике, начиная с пилотных районов, где будут готовить инструкторов из числа ветеранов СВО, и затем расширить опыт на остальные муниципалитеты.

Другой проект, также направленный на патриотическое воспитание, рассчитан на занятия с молодежью в малых сельских поселениях. Предлагается оборудовать площадку с полосой препятствий и легкоатлетической трассой для укрепления физических данных подростков 10-17 лет.

Проект по обеспечению общественной безопасности предусматривает создание волонтерской организации для поддержки порядка в республике, включающей добровольных дружинников.

Также были представлены инициатива «Спорт как эффективная реабилитация ветеранов СВО» и проекты по внедрению цифровых технологий в архитектуру, планирование территорий и сельское хозяйство.

Для некоторых участников программы обучение уже повлияло на карьеру: 15 человек стали депутатами городских и сельских советов, один возглавил администрацию сельского поселения, а другие получили повышение или рассматриваются на должности в министерствах и муниципальных администрациях.