Финалистов фестиваля «Театральное Приволжье» объявят в Всемирный день театра

Имена лауреатов окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» назовут 27 марта в Ижевске, во Всемирный день театра. В ходе онлайн-трансляции представители каждого региона огласят свои решения по лучшим конкурсным театральным постановкам сезона.

По сумме баллов определятся победители в номинациях «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучшее музыкальное оформление» и «Лучшее художественное оформление».

Лидеры заключительного этапа получат гранты на новые спектакли (1 место – 250 тыс. рублей, 2 место – 200 тыс. рублей, 3 место – 150 тыс. рублей). Церемония закрытия, а также постановки театров-финалистов будут транслироваться по телевидению и в интернете. В этот же день будут названы лучшие театральные афиши и плакаты.

Награждение победителей пройдет в апреле в Перми.

В финале четвертого сезона фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» участвуют 28 спектаклей из всех субъектов Приволжского округа. На Фестиваль представлены разные виды и жанры театрального искусства – драмы, комедии, мюзиклы, фарсы, приключения, фантазии, пластические спектакли, баллады, сказки и даже спектакли в жанре экспериментальной терапии. Видеоверсии постановок уже опубликованы на сайте проекта и доступны для свободного просмотра.

Татарстан на окружном этапе Фестиваля представят Детская театральная студия «Апуш» со спектаклем «Волшебные сны Апуша» и Народный театр имени Ашрафа Ахунова со спектаклем-мюзиклом «Будем жить».

Детский спектакль «Волшебные сны Апуша» посвящен творчеству татарского поэта Габдуллы Тукая. Он поставлен по пьесе драматурга Равиля Бухараева в переводе Мударриса Аглямова, рассказала руководитель студии «Апуш» Алия Файзрахманова. Музыку к постановке написал композитор Зульфат Валиуллин, а сценографом и художником спектакля стала студентка Казанского художественного училища Анна Новикова. Выступать конкурсанты будут в костюмах, специально пошитых к спектаклю.

«Драматург этой пьесы использовал свои фантазии на тему того, как же зарождались в голове поэта образы Шурале, Су анасы и других персонажей. Он демонстрирует это через образ маленького Габдуллы Тукая – Апуша. Действие разворачивается во сне юного поэта: он путешествует по Кырлаю, где ему рассказывают невиданные сказки», – поделилась режиссер. Она подчеркнула, что спектакль был поставлен за 15 дней и это первый масштабный региональный конкурс для возглавляемой ею студии.

Постановка Менделеевского народного театра «Будем жить» посвящена ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, в числе которых были и менделеевцы, отметила режиссер постановки Гульназ Стрелкова. По ее словам, в спектакле примут участие 37 юных актеров.

«Как я уже и говорила, много было снято фильмов про аварию на Чернобыльской станции и там показывают страшное зрелище – мутирующих людей. У меня большое количество знакомых, которые жили в это время в Чернобыле. Они любили, жили, существовали, и было всё не так. Я не хочу напрягать своего зрителя ужасными и, пожалуй, выдуманными событиями. Мы сделали позитивный и добрый спектакль с душевной концовкой», – рассказала режиссер спектакля.

«С 2019 Татарстан активно принимает участие в федеральном конкурсе. Каждый регион демонстрирует только два спектакля – детский и молодежный. Мы делаем профессиональную и качественную видеосъемку, чтобы экспертам была приятна картинка и они увидели высокий уровень мастерства. Спектакли идут примерно по одному часу, после проведения фестиваля планируем показывать постановки на местных телеканалах», – отметил начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации и общественными организациями Министерства культуры РТ Айрат Файзрахманов.

Напомним, фестиваль «Театральное Приволжье» проходит по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. Ежегодно в фестивале принимают участие около 400 театральных коллективов и 6 тыс. актеров.