Финалистки «Миссис Татарстан-2025» прочли стихи в «Литературном кафе»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Финалистки конкурса «Миссис Татарстан-2025» сегодня прочли любимые стихи и прозу в «Литературном кафе» Татарского книжного издательства. Благотворительную акцию «Книга от щедрого сердца» в преддверии Дня матери провела медиапродюсер Татарского книжного издательства Венера Шамсутдинова.

«Сегодня здесь собираются финалистки конкурса «Миссис Татарстан-2025». Мы проведем благую акцию – соберем коробки с книгами, а в дальнейшем передадим их в детские дома. Для этого девушки приобретут книги в «Литературном кафе». Также каждая участница зачитает свои любимые произведения», – сообщила до старта мероприятия Венера Шамсутдинова «Татар-информу».

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Венера Шамсутдинова завоевала титул «II Вице-миссис Татарстан-2025». На международном конкурсе красоты «Миссис Евразия» в Крыму она стала обладательницей титула «Королева белых цветов». Эта номинация присуждается девушкам, которые ведут активную благотворительную деятельность. Участницы конкурса на набережной продавали свои сувениры, а вырученные деньги направили в хоспис. Шамсутдинова пришла сегодня на мероприятие в короне, крупные красные камни в которой, по ее словам, означают горячее сердце владелицы.

«Я помогаю пожилым людям, которые страдают деменцией, посещаю дома престарелых, провожу творческие вечера, читаю книги», – отметила она в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Президент общественной организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова на встрече рассказала, что конкурс «Миссис Татарстан» проводится для семейных женщин, которые успешны в разных сферах.

«Большинство из них успешны во всех сферах жизни – имеют дом, семью, профессиональную деятельность. <…> Успешная женщина своим примером может заразить других, в том числе в преодолении жизненных сложностей», – выразила уверенность Сахарова.

Участницы сегодняшнего мероприятия – мамы, которые совмещают семейные обязанности с профессиональной и творческой деятельностью. Они работают в разных отраслях – на заводе, в медицине, в косметологии, в спортивной сфере, занимаются психологией и коучингом. Финалистки конкурса рассказали о себе, прочитали стихи и прозу на татарском и русском языках.