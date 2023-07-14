Финалистка шоу «Голос» открыла фестиваль «JAZZ в Кремле с Ольгой Скепнер» в Казани

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля «Джаз в усадьбе Сандецкого»

Жемчужина российского джаза Фантине выступила на первом концерте XVII сезона фестиваля импровизационной музыки «JAZZ в Кремле с Ольгой Скепнер». Талантливая певица российско-доминиканского происхождения приготовила для казанского зрителя массу сюрпризов, исполнив легендарные джазовые мелодии.

«Душа этого фестиваля большая, она эфемерна, поскольку она может не принадлежать одной площадке. В 2017 году мы выступили в Пушечном дворе Казанского Кремля, а сегодня экспериментируем с совершенно новой площадкой – это совершенно другое пространство. Фестиваль – это праздник, это состояние той или иной музыки», – рассказала президент и автор фестиваля Ольга Скепнер.

Во внутреннем дворике Присутственных мест Казанского Кремля стартовал уже XVII по счету Всероссийский фестиваль «JAZZ в Кремле с Ольгой Скепнер». Всего в программе – шесть концертов, которые пройдут в новом пространстве города – на площадке Присутственных мест. Первый фестивальный вечер был ознаменован двумя стихиями – свободным «отвязным» джазом и нежной лирикой поп-джаза.

Прекрасная музыка, выразительное исполнение и естественное обаяние джаза произвели на казанцев неизгладимый эффект – каждая новая композиция сопровождалась бурными овациями. Секрет успеха заключался не только в узнаваемых публикой классических джазовых произведениях, но и в харизме самого исполнителя.

Джазовая дива Фантине – это уникальная и талантливая певица российско-доминиканского происхождения. Артистка имеет в своем резюме гастрольные концерты по всей России, а также в Австралии, Новой Зеландии, США, Канаде и Индии. «Российская Уитни Хьюстон» имеет свой неповторимый стиль – ей одинаково подвластны ритмы Латинской Америки и Карибов, импровизации джаза, чувственность soul1-песен, а также мелодии эстрадных хитов.

«Я вновь рада приехать в великолепный город – под названием Казань, это красивейший город, посещая который я досадую о том, как мало времени мне остается на лицезрение его прекрасных видов. Казанский зритель он особенный, поскольку каждый раз я замечаю то с каким необычным вниманием он вслушивается в каждое произведение. Сегодня также постараюсь не подвести его», – отметила певица Фантине.

Новое, неповторимое звучание подарило гостям фестиваля колоссальные эмоции – одни двигались в такт ритмам джаза, другие одобрительно покачивали головой, вслушиваясь в зажигательные мотивы. Парящая по залу музыка производила словно магическое впечатление. В ходе концерта были исполнены – Puttin on the Ritz Ирвинга Берлинга, Basin Street Blues Вильяма Ханди, переложенные на джаз «Очи чёрные» Евгения Грибёнкина. Также были сыграны авторские композиции из альбома Overdue.

С 13 июля по 17 августа на сцене двора Присутственных мест выступят такие признанные мастера импровизационной музыки, как Олег Аккуратов, Леван Ломидзе, Дмитрий Илугдин, Андрей Руденко и другие. Помимо концертов, программу фестиваля, ставшего «визитной карточкой» летней культурной Казани, составят две просветительских лекции от профессора КГК имени Жиганова Александра Маклыгина. Он расскажет о зарождении джаза, о пионерах и о первых джазовых оркестрах в России.

Отметим, что музыкальный фестиваль «Jazz в усадьбе Сандецкого» проводится с 2006 года, а его формат open air не только открывает музыку с новых сторон, но и меняет отношение тысяч людей к джазовому и импровизационному искусству. Благодаря уникальному формату мероприятие входит в пятерку лучших фестивалей России. За 16 лет кропотливой работы десятки талантливых артистов были услышаны и признаны широкой аудиторией.