Финалистка шоу «Голос.Дети» из Нижнекамска Арина Кияшко выступит на «Голубом огоньке»

Фото из личного архива Арины Кияшко / предоставлено Ириной Кияшко

Финалистка 12-го сезона шоу «Голос.Дети» из Нижнекамска Арина Кияшко станет одной из звезд главного телевизионного новогоднего концерта – «Голубой огонёк» на Первом канале. В комментарии «Татар-информу» она лично подтвердила свое участие в программе.

«Вместе со всеми финалистами проекта "Голос.Дети" мы выступили на "Голубом огоньке" на Первом канале с песней "Буратино". Эмоции конечно зашкаливают! Смотрите нас в новогоднюю ночь!» – рассказала юная певица.

Для 14-летней Арины Кияшко выступление станет ярким завершением года, который, по ее словам, полностью изменил ее жизнь. Осенью она успешно прошла этап слепых прослушиваний в шоу «Голос.Дети», выбрав команду наставника Аиды Гарифуллиной, а в финале завоевала второе место, набрав 35,6% голосов зрителей

Полное эксклюзивное интервью с Ариной Кияшко, в котором она рассказала о жизни после проекта, творческих планах и встрече с композитором Игорем Крутым, читайте 10 января на сайте «Татар-информа».