Общество 19 ноября 2025 13:56

Финалистам «Российской студвесны» в Казани могут выплатить денежные премии

Победители XXXIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который пройдет с 25 по 29 ноября в Казани, получат овации, любовь зрителей, призы от партнеров и, возможно, денежные премии. Об этом сообщила сегодня руководитель программы поддержки и развития молодежного творчества «Студвесна» Российского Союза Молодежи Валерия Позикова на брифинге в Казани.

«Сейчас прорабатывается вопрос денежных премий», – сказала она.

Позикова добавила, что во многих субъектах страны есть такая практика, когда финалисты конкурса встречаются с губернаторами, главами субъектов, представителями министерств и получают именные премии.

Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет в Казани с 25 по 29 ноября и будет посвящен Году защитника Отечества в Республике Татарстан и 80-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

От Татарстана на фестивале выступят более 60 студентов из пяти вузов республики, которые представят конкурсные номера во всех направлениях.

#студвесна #молодежь #конкурс #фестиваль
