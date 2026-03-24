Финалист программы «Батырлар. Герои Татарстана» Егор Горячев продолжает службу в Казани

Финалист программы «Батырлар. Герои Татарстана», капитан Егор Горячев сегодня служит офицером пункта отбора на военную службу по контракту в Казани и продолжает активную работу с будущими военнослужащими.

Ранее он прошел стажировку в Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, где получил опыт взаимодействия с системой государственного управления.

Сегодня Егор Горячев участвует во встречах с гражданами и кандидатами на военную службу, делясь своим опытом и рассказывая о возможностях службы. В ходе одной из таких встреч он рассказал об особенностях службы в Войсках беспилотных систем и перспективах, которые открываются перед военнослужащими.

«На данный момент спектр должностей в этом роде войск очень широкий. Это и операторы БПЛА, и фельдшеры, и водители», – отметил Егор Горячев.

Он также подчеркнул, что навыки работы с беспилотными системами востребованы и в гражданской сфере: «После увольнения со службы бойцы, получившие навыки работы с беспилотными системами, будут востребованы – беспилотники уже активно используются в разных сферах жизни».

Участие в программе «Батырлар. Герои Татарстана» позволяет ее финалистам применять полученные знания и опыт в практической деятельности и продолжать работу на благо общества.