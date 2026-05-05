Финалист «Батырлар. Герои Татарстана» стал координатором в фонде «Защитники Отечества»

Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Должность социального координатора в татарстанском филиале Фонда «Защитники Отечества» занял ветеран СВО Владимир Смирнов. Начать работу в Совете Бугульминского муниципального района он смог благодаря тому, что вышел в финал программы «Батырлар. Герои Татарстана».



«В тот период, когда Фонда «Защитники Отечества» еще не было, я сам мучился с документами. И как никто другой понимаю, каково это – остаться один на один со своей проблемой», – отмечает Смирнов.

Владимир окончил Воронежский институт МВД Российской Федерации, а затем более семи лет отдал службе в уголовном розыске в Казани. В июне 2022 года он добровольно отправился на СВО в составе подразделения «Ахмат».

«Мой путь начался с города Миллерово в Ростовской области. Я в должности помощника гранатометчика вместе со своей группой из 15 человек был направлен в город Северодонецк ЛНР. После успешных боевых действий нас дислоцировали по другую сторону реки Северский Донец – в город Лисичанск. Мы занимались как удержанием позиций, так и эвакуацией раненых», – рассказал Владимир.

Вернувшись домой, Владимир продолжил служить Родине. После обучения по программе «Батырлар. Герои Татарстана» он помогает другим бойцам и их семьям из Бугульминского района возвращаться к мирной жизни.