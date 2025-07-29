Финалист «Абилимпикса» из Татарстана рассказал о роли спорта в его жизни

Финалистом чемпионата по профмастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс» в компетенции «Оператор беспилотных летательных аппаратов» стал Адель Уркунбаев из Татарстана. Своими впечатлениями об участии в соревнованиях он поделился сегодня на церемонии награждения в Казани с корреспондентом «Татар-информа».

«Участие в чемпионате было полезным. Набрался опыта, пообщался с товарищами», – рассказал Адель.

Ему всего 23 года, в ходе специальной военной операции мужчина получил травму позвоночника и теперь передвигается на инвалидном кресле.

«В августе 2022 года после боя мы сидели, начала работать артиллерия, точнее, танки. Получил ранение», – вспоминает он.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Уркунбаев служил по контракту. За боевые заслуги награжден орденом Мужества. После ранения была длительная реабилитация, которая продолжается до сих пор. Ветеран СВО также рассказал о том, насколько важна для участников СВО, получивших серьезные ранения, психологическая поддержка близких и социализация.

«Мне помогает спорт. Сейчас будет Спортивный Кубок Раиса, участвую в соревнованиях по теннису, еще занимаюсь пулевой стрельбой, следж-хоккеем. Важно внешнее окружение и общение, нельзя закрываться от людей», – заключил Уркунбаев.

Чемпионат проводится в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Организаторы – Министерство просвещения России и Правительство Республики Татарстан при поддержке Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования, региональный – Центр развития профессиональных компетенций Республики Татарстан, партнер деловой программы – Российское общество «Знание».

Чемпионат «Абилимпикс» проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».