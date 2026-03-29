Финал зонального этапа фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» прошел в Апастовском районе

Зональный этап фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» в Апастово завершился гала-концертом в районном Доме культуры.

В течение двух конкурсных дней более 1700 детей из семи муниципальных районов: Апастовского, Буинского, Верхнеуслонского, Дрожжановского, Кайбицкого, Камско-Устьинского и Тетюшского демонстрировали жюри свои сценические наработки, навыки и умения в номинациях «Хореография», «Вокал» и «Конферанс». Всего участники приготовили около 240 художественных номеров. В каждой номинации уже есть свои звезды, а лучшие из них выступили на гала-концерте зонального этапа в районном Доме культуры.

Тема фестиваля традиционно созвучна республиканской, объявленной Раисом РТ – трудовые подвиги защитников Отечества и тружеников тыла разных лет. По крайней мере один номер творческого коллектива должен быть посвящен этой теме. По словам жюри, ребята готовят их с большим желанием.

На открытии гала-концерта зонального тура юных артистов, их педагогов и родителей, организаторов мероприятия приветствовали почетные гости – представители органов власти, сферы образования, культуры и искусства, а также общественных организаций.

«Фестиваль «Созвездие» – это жизнь. Если посмотреть через призму детей, это труд, талант, упорство и самоорганизация. И главное, что дает фестиваль – это билет в жизнь», – заявил на открытии торжества глава Апастовского района Айрат Зиганшин.

Он поблагодарил Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева, который заложил основы этого фестиваля, Раиса Татарстана Рустама Минниханова и генерального продюсера фестиваля Дмитрия Туманова. Последний был в зале вместе с главой района и также выступил с приветствием гостям и участникам гала-концерта, ему Зиганшин вручил благодарственное письмо.

Многократно отмечалось, что данный фестиваль преследует такую цель, как «воспитать нацию».

«Перспективы у участников одни – они вырастут настоящими людьми, настоящим гражданами республики и страны», – рассказал журналистам член жюри фестиваля, Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, президент Региональной общественной организации содействия культуре и искусству «Центр сценических практик» Владимир Аносов.

По мнению Аносова, предстоящий суперфинал в Казани будет отличаться от суперфиналов прошлых лет, прежде всего, своей грандиозностью.

«Если провести такой фестиваль по России, все бы сразу почувствовали, что такое культурный код!», – уверен Аносов.

Председатель фестивального жюри, народная артистка России и Татарстана Зиля Сунгатуллина напомнила, что Апастовский район является малой родиной великой татарской певицы и композитора Сары Садыковой. Особенно ее порадовало то, что произведения Садыковой звучали в Апастовском фестивальном туре.

«Я обратила внимание, что в каждом номере есть национальный компонент. «Созвездие» развивается, и на сцену уже выходят настоящие маленькие мастера искусств», – рассказала Сунгатуллина.

В основе проекта «Созвездие», по словам Туманова, лежит «великая татарская культура, сильная, чистая и светлая». Дети-участники проекта поют народные песни, и этот огромный культурный пласт, под руководством педагогов, защищает их от пошлости, считает Дмитрий Туманов.

«Если бы не было «Созвездия», мы бы татарские песни давно уже не пели», – такие слова, вспоминал Туманов на сцене, однажды сказал Сунгатуллиной Минтимер Шаймиев.

Апастовский район – предпоследняя точка на маршруте зональных этапов фестиваля. С 27 февраля зональные этапы прошли уже в Альметьевске, Сарманово, Агрызе, Аксубаево, Лаишево, Кукморе – остался Зеленодолськ. Суперфинал фестиваля пройдет с 11 по 16 апреля в казанском КСК «Уникс». Марафон завершит праздничный гала-концерт в КРК «Пирамида» 23 апреля.

Фестиваль за 26 лет прошел путь от локального конкурса с 50 участниками до масштабного движения, ставшего одним из брендов Татарстана. Статус «бренда» подтверждается количеством участников фестиваля – за всю историю через него прошли более 1,5 миллиона детей и подростков из всех уголков республики и регионов России. Участники ежегодно выступают в школах, госпиталях, больницах, дают концерты и проводят благотворительные акции для участников СВО и их семей.

Фестиваль проходит под патронажем Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.