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Ру Тат
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28 апреля 2021  11:28

Финал XX конкурса «Мини-мисс Татарстан» состоится 23 мая

Финал XX конкурса «Мини-мисс Татарстан» состоится 23 мая
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23 мая на сцене Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая состоится финал XX Юбилейного республиканского детского конкурса красоты и талантов «Мини-мисс Татарстан-2021». Начало в 16.00 часов.
В финале на сцену выйдут 30 участниц, которые будут соревноваться в трех конкурсных выступлениях: «Визитка», «Презентация таланта» и «Общий танец». Главным критерием оценки является индивидуальное творческое выступление в любом жанре — песня, танец, спортивный номер, сценка, стихи, рисование, оригинальный жанр или другое. Обязательным является выступление с презентацией родного края, рассказом о себе, своей семье и своих увлечениях. Конкурсные выступления завершает общий танец конкурсанток, где оценивается пластика, чувство ритма и артистизм.
Финал конкурса — это детский праздник, где конкурсные выступления сопровождаются яркими номерами юных артистов, детских творческих коллективов и победительниц предыдущих конкурсов, добившихся успехов на российском и международном уровнях.

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