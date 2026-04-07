Финал XVII проекта «Яз Гүзәле» собрал в Казани участниц из 16 регионов России

Сегодня в Татарском государственном театре драмы и комедии имени К. Тинчурина в Казани состоялся финал XVII культурно-просветительского проекта «Яз Гүзәле – 2026», приуроченного к Году единства народов России. На сцену вышли 30 финалисток из 16 регионов страны, 10 из которых боролись за главный титул «Яз Гүзәле».

Исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов отметил важность конкурса для сохранения татарской культуры среди молодежи.

«Через свой талант вы передаете будущим поколениям национальные традиции и родной язык», – подчеркнул он.

Депутат Госсовета и ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов напомнил, что проект существует 17 лет и проводится уже на федеральном уровне.

«В этом году поступило более 300 заявок. Из них мы выбрали 30 финалистов. Уверен, что этот проект будет жить и развиваться», – сказал он.

В финале XVII культурно-просветительского проекта «Яз Гүзәле» членом жюри стал заместитель председателя Комитета Государственного Совета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Назип Хазипов.

В мероприятии также приняли участие председатель Комитета по социальной политике Алексей Созинов, председатель Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов, заместитель председателя Комитета по бюджету, налогам и финансам Камиль Нугаев и депутат Государственного Совета Данис Шакиров.

Конкурсная программа включала несколько этапов, на которых участницы демонстрировали свою эрудицию, артистизм и уверенное владение татарским языком.

В подготовке к финалу важное место занимали образовательные мастер-классы, где девушки получали новые знания о национальной культуре. Они изучали командообразование, культуру речи, арабскую каллиграфию, национальное рукоделие, татарский фольклор и народный танец под руководством опытных наставников.