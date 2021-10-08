Финал Всероссийского конкурса среди педагогов «Сердце отдаю детям» пройдет в Казани

Финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди педагогов «Сердце отдаю детям – 2021» пройдет в Казани. Завершающие испытания состоятся с 15 по 19 ноября, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Определены участники финального очного этапа конкурса профессионального мастерства “Сердце отдаю детям”. В финал вышли 90 педагогов, по 10 в каждой номинации, из 45 регионов России», – говорится в сообщении.

В федеральном заочном этапе приняли участие более 360 педагогов из 71 российского региона и Донецка. В их числе – победители региональных этапов конкурса и самовыдвиженцы, отобранные зрителями и экспертами.

В первом очном туре конкурсантам нужно будет провести открытое занятие – «Ознакомление с новым видом деятельности по дополнительной общеобразовательной программе». Кроме того, они примут участие в импровизированном конкурсе «4К: командообразование, креативность, коммуникации, критическое мышление» и продемонстрируют свои универсальные компетенции.

По итогам первого тура жюри определит девять лауреатов конкурса, которые продолжат борьбу во втором туре. В «Педагогическом многоборье» конкурсантам предстоит решить задачу на применение образовательных и педагогических технологий, а затем предложить решение проблемной ситуации, представленной в видеоролике.

Конкурс завершится испытанием «Педагогическая риторика», который представляет собой профессиональный диалог с представителем Минпросвещения России. В финале педагоги также обсудят на круглом столе современные технологии, методики образования и воспитания.