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На главную ТИ-Спорт 21 июля 2026 14:34

«Финал восьми» волейбольной Лиги наций среди женщин стартует завтра в Макао

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«Финал восьми» волейбольной Лиги наций среди женщин стартует завтра в Макао
Фото: fivb.com

Завтра, 22 июля, в Макао стартует решающий этап женской Лиги наций — «Финал восьми», где соберутся сильнейшие команды турнира.

Действующая чемпионка — сборная Италии — в четвертьфинале встретится с Нидерландами. Победитель этого противостояния в полуфинале сыграет с лучшим из пары Бразилия – Япония.

Особое внимание приковано к хозяйкам турнира — китайской команде. Несмотря на девятое место по итогам группового этапа, Китай получил право участвовать в плей-офф как принимающая страна. В первом матче китаянки сразятся с США. В этой же половине сетки находятся Турция и Канада. Встреча сборных Италии и Нидерландов состоится в 11:00 по московскому времени.

#лига наций #волейбол #Китай
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