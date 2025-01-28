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На главную ТИ-Спорт 28 января 2025 15:58

Финал шести Кубка России по волейболу пройдет в Казани

Финал шести Кубка России по волейболу пройдет в Казани
Фото: zenit-kazan.com

Финал шести Кубка России по волейболу 2025 года пройдет в Казани. Об этом сообщает пресс-служба местного «Зенита» в своем телеграм-канале.

Соревнования пройдут с 6 по 11 мая, сообщает источник.

Напомним, действующим обладателем Кубка России по волейболу является московское «Динамо», в финале обыгравшее «Зенит-Казань» (0:3).

Сейчас команда Алексея Вербова идет на первом месте в таблице Суперлиги. В следующем матче казанцы сыграют с «Зенитом» Владимира Алекно. Матч состоится 1 февраля в 16:30 по мск.

#волейбол #зенит-казань #спорт #кубок России #владимир алекно #алексей вербов
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