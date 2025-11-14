Долгожданный финал Республиканского театрального фестиваля «ПрофилАрт» состоится в Казани 25 ноября. Мероприятие пройдет в Казанском татарском государственном театре юного зрителя имени Габдуллы Кариева.

Это кульминация почти годовой работы десятков талантливых сценаристов и коллективов со всего Татарстана – тех, кто смог превратить острые социальные проблемы в мощное театральное высказывание.

Чтобы посетить событие, необходимо до 25 ноября зарегистрироваться на сайте.

Посещение бесплатное. Сбор гостей и старт работы выставки – 17:00, начало торжественного закрытия – 18:00.

Фестиваль «ПрофилАрт» – это уникальный проект, где искусство встречается с безопасностью, ведь здесь через творчество освещаются информационная, психологическая и идеологическая безопасность и профилактики экстремизма.

Проект прошел в два этапа:

конкурс сценаристов «СценАрт», где авторы учились у экспертов и создавали пьесы;

конкурс театральных постановок «ПрофилАрт», где театральные коллективы воплощали эти сценарии на сцене.

«Мы дали творческим людям республики мощный инструмент – искусство. И через него они раскрыли, донесли до общества такие важные социально острые и значимые темы. Теперь настало время подвести итоги, еще раз обернуться назад, на целый год созидания, труда и потока творчества. Узнать нас, погрузиться в сюжеты театральных постановок, насытиться искусством вы сможете уже 25 ноября – на торжественном закрытии. Наша команда приглашает вас в этот вечер искусства, говорящего о важном!» – поделилась исполнительный директор Республиканского театрального фестиваля «ПрофилАрт» Нургуль Сансызбаева.

В программе мероприятия – интерактивная выставка, где можно узнать историю фестиваля изнутри, театральные постановки победителей конкурса, приветственное слово почетных гостей, которые курировали проект и помогали создавать и развивать фестиваль, а также награждение победителей конкурса театральных постановок и подведение итогов фестиваля.

Проект реализуется при поддержке Академии творческой молодежи Республики Татарстан совместно с Министерством по делам молодежи РТ при поддержке Росмолодежь.Гранты, Президентского фонда культурных инициатив и Национального проекта «Молодежь и дети».