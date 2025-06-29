Финал республиканского конкурса сценаристов состоялся в парке «Урам»

Фото: © «Татар-информ»

В День молодежи территория парка «Урам» превратилась в центр творческого кипения. Здесь состоялся финал республиканского конкурса сценаристов «СценАрт», направленного на развитие творческого потенциала молодых талантов и повышение уровня просвещенности населения в сфере информационной, психологической и идеологической безопасности. Организатором конкурса выступила Региональная общественная организация «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» при поддержке Министерства по делам молодежи РТ.

Конкурс «СценАрт» – это не просто соревнование, а целая творческая лаборатория. Участники не только совершенствуют навыки сценического мастерства, но и участвуют в формате хакатона, создавая сценарии под руководством опытных экспертов-наставников из мира театра и специалистов по информационной безопасности.

Фото: © «Татар-информ»

«Изначально стояла задача – продвижение профилактики, – поделилась Нура Сансызбаева, руководитель республиканского конкурса сценаристов «СценАрт». – И мы подошли к этому творчески, создав два конкурса: «СценАрт» для сценаристов и «ПрофилАрт» для театральных постановок. Благодаря «ПрофилАрт» наши сценарии оживают на сценах школ, вузов и предприятий по всему Татарстану. Нам уже два года, и мы невероятно рады откликам участников. Мы открываем все больше новых талантов, конверсия участников высока, и мы получаем продуктивные результаты. Это вдохновляет нас двигаться дальше!»

Финал конкурса стал ярким подтверждением слов Сансызбаевой. На площадке царила атмосфера творчества и вдохновения. Участники демонстрировали свои работы, общались друг с другом и с жюри, делились опытом.

«Я впервые участвую в таком масштабном мероприятии, хотя написание сценариев – часть моей работы, – призналась участница конкурса Ярослава Савельева. – Хочу поблагодарить всю команду организаторов. Они сделали невероятную работу! Надеюсь, подобных мероприятий будет больше».

Работы победителей станут основой для сюжетов комиксов, раскрасок, открыток и медиаконтента, посвященных теме идеологической, информационной и психологической безопасности. Также по сценариям создадут театральные постановки.

Айнара Эминова