Финал молодежной архбиеннале в Иннополисе перенесен на май из-за пандемии Covid-19

Российская молодежная архитектурная биеннале, впервые проведенная в 2017 году и с тех пор раз в два года проходившая в самом молодом городе страны Иннополисе, перенесена с ноября этого года ориентировочно на май 2022 года из-за пандемии коронавируса. Такое решение констатировала пресс-служба мероприятия.

Финал Третьей молодежной архбиеннале должен был состояться на прошлой неделе – 25-26 ноября, и обычно это событие было масштабным и становилось одним из ведущих в информационной повестке Татарстана и регионов-участников. В этом году традиционная защита проектов конкурсантов перед жюри из-за коронавирусных ограничений проходила в Zoom’е, уточнили организаторы биеннале. А объявление финалистов, выставка их конкурсных макетов и деловая программа форума и вовсе впервые за небольшую историю инициативы молодежного архитектурной биеннале перенесена с осени нынешнего года ориентировочно на весну 2022 года – до предполагаемой стабилизации эпидемиологической обстановки.

«До последнего мы хотели провести Третью российскую молодежную архитектурную биеннале в очном формате, но, к сожалению, ограничения, связанные с эпидемиологической ситуацией, не позволили бы нам сделать событие, которого от нас ждут финалисты, жюри, архитектурное сообщество и зрители. Во время проведения биеннале мы не хотим ограничивать команды по числу участников, а спикеров публичной программы оставлять наедине с пустым залом. Поэтому мы приняли сложное решение и разделили финал биеннале на два этапа. Подведение итогов, деловая программа и выставка переносятся на более благоприятное время: планируем провести их весной», – рассказала директор биеннале, помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Куратор биеннале, основатель архитектурных бюро СПИЧ (Россия) и немецкого Tchoban Voss Architekten Сергей Чобан при этом подчеркнул, что организаторы в условиях пандемии были вынуждены корректировать программу и сам формат проведения конкурса таким образом, поскольку здоровье всех участников процесса является для них «безусловным приоритетом».

Темой биеннале этого года, напомним, стали рабочие пространства будущего. Это также связано с пандемией коронавируса и введенными из-за этого санитарными ограничениями: как никогда стали актуальны удаленная работа и видеокоммуникация и, как следствие, всплеск требований к функциям рабочих пространств. Как отмечают организаторы Российской молодежной архитектурной биеннале, пока ни одно архитектурное бюро мира не может предложить полноценное решение для этих новых вызовов.

Конкурсанты биеннале создавали проекты по переосмыслению участка недостроенного торгово-административного объекта площадью 17,3 тыс. кв. метров в современное рабочее пространство. Имена победителей организаторы надеются назвать в привычном очном формате в мае 2022 года.