Финал международного чемпионата «Битва роботов» пройдет в Казани 31 октября

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Финал международного чемпионата «Битва роботов» состоится 31 октября в МВЦ «Казань Экспо» в рамках международного форума Kazan Digital Week. За победу поборются 36 команд из шести стран. Соревнования пройдут в двух категориях: среди роботов весом до 110 кг и мини-роботов весом до 1,5 кг, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Информацию о том, как попасть на чемпионат, организаторы опубликуют позднее на официальном сайте «Битвы роботов» и в сообществе «ВКонтакте». Посмотреть соревнования онлайн можно будет эксклюзивно на VK Видео.

Шоу разделят на две части. В первой пройдут церемония открытия и два блока поединков в обеих весовых категориях. Во второй части участники продолжат состязаться в обеих категориях. Каждый блок соревнований будет открывать специальный шоу-пролог.

В поединках роботов весом до 110 кг примут участие 16 команд. Двенадцать из них представляют Россию, еще четыре – другие страны.

Больше всего российских финалистов в этой категории будет из Москвы – шесть команд. По одной команде представят Санкт-Петербург, Красноярский край, Новосибирская и Иркутская области, Пермский край и Татарстан.

Среди зарубежных участников выступят две команды из Индии, а также по одной команде из Китая и Бразилии.

В соревнованиях роботов весом до 1,5 кг выступят 20 команд. Восемнадцать из них представляют Россию, две – другие страны.

Среди российских участников больше всего команд из Москвы и Татарстана – по пять. Также в финале выступят команды из Санкт-Петербурга, Белгородской, Новосибирской, Свердловской и Тюменской областей, а также Пермского края. Среди иностранных финалистов будут команды из Индии и Эквадора.

Ранее, 10 октября, в Москве завершились отборочные этапы нового сезона международного чемпионата. На ринге встретились 64 робота в категории до 110 кг и 80 машин весом до 1,5 кг. По итогам соревнований право выступить в финале получили 16 команд в тяжелой категории и 20 команд в категории мини-роботов.

«Битва роботов» – международный чемпионат, в котором команды разработчиков управляют собственными роботами в поединках. В соревнованиях участвуют опытные инженеры и молодые специалисты из разных стран.

Согласно распоряжению правительства России, с 2023 года чемпионат проводят ежегодно. Подготовку и проведение соревнований координирует Минцифры России. Финал в Казани пройдет при поддержке правительства Татарстана.

Международный форум Kazan Digital Week – 2026 состоится с 29 по 31 октября в МВЦ «Казань Экспо».