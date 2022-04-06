Финал конкурса «Яз гүзәле – 2022» пройдет в культурном центре «Московский» в Казани

В Казани 7 апреля пройдет Финал XIII Ежегодного межвузовского конкурса красоты и таланта «Яз гүзәле – 2022». Проект реализуется по инициативе самих студентов с целью содействия эстетическому и патриотическому воспитанию молодежи и развития татарской национальной культуры среди студентов. Об этом сообщают организаторы.

«Ежегодный межвузовский конкурс красоты и таланта “Яз гүзәле” направлен на воспитание уважительного отношения молодежи к культуре и традициям татарского народа, сохранение и популяризацию татарского языка среди молодого поколения, а также на формирование у молодежи активной жизненной позиции, патриотизма, позитивных жизненных ценностей, стремления к духовному и физическому совершенству», – говорится в сообщении.

В этом году за звание «Яз гүзәле» в финале конкурса будут бороться 10 девушек, обучающиеся в восьми казанских вузах. Шоу-программа пройдет на двух языках: татарском и русском.

Программа конкурса состоит из пяти этапов: самопрезентация, заочные кулинарный и интеллектуальный этапы, выход в национальных костюмах, творческий конкурс.

Имя победительницы станет известно 7 апреля 2022 года. Звание «Яз гүзәле» получит участница, набравшая наибольшее количество баллов. В состав жюри входят деятели культуры и искусства, представители министерств, партнеры, блогеры.