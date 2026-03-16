Финал конкурса «Татар-теле – халкым теле» пройдет в МОЦ «Сәләт-Батыр» в Чувашии

С 10 по 12 апреля на базе «Сәләт-Батыр» (Чувашская Республика) пройдет очный этап конкурса «Татар-теле –халкым теле» («Татарский язык – язык моего народа»). Подробнее о конкурсе и семинаре «Татар теле» организаторы рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Это новый конкурс, мы стартовали только в прошлом году. В декабре у нас был финал первого этапа, в котором принимали участие учителя именно татарского языка и литературы. В этом году продолжается уже второй этап, в котором участвуют учителя, которые преподают другие предметы на татарском языке», – рассказала корреспонденту «Татар-информа» директор молодежного центра «Сәләт» Айгуль Габдрахманова.

В заочном-отборочном этапе конкурса, который продлится до 23 марта, учителя направляют свои резюме и сценарии уроков. Учителя татарского языка и литературы использовали народный фольклор, аудио- и видеоматериалы со своих занятий. Учителя-предметники в своих сценариях будут использовать современные технологии, в том числе и искусственный интеллект – к слову, одним из партнеров конкурса является Институт прикладной семиотики Академии наук Татарстана.

«Творческий конкурс и семинар объединяет учителей, которые преподают на татарском языке. Его [конкурса] главная идея – поднять уровень татарского языка в районах компактного проживания татар», – рассказала на пресс-конференции руководитель Центра образования и образовательных технологий «Сәләт», директор Школы Сәләт «Алмагач» Диляра Якубова.

В зачетных уроках примут участие реальные ученики, которые также будут оценивать учителей вместе с экспертами, давая свою обратную связь.

«Это не только конкурс, где учителя соревнуются в лучших сценариях своих предметов, но и в том числе семинар, где они обмениваются между собой знаниями», – добавила Айгуль Габдрахманова.

На семинарах выступят приглашенные эксперты от партнерских организаций, в числе которых: Институт филологии и межкультурной коммуникации К(П)ФУ, Институт прикладной семиотики АН РТ и Всемирный конгресс татар. В организации проекта также приняли участие Комиссия при Раисе РТ по сохранению и развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Татарстане , Министерство образования и науки РТ и администрация Батыревского муниципального округа Чувашской Республики.

Очный этап конкурса пройдет 10-12 апреля в молодежном общественном центре «Сәләт-Батыр», расположенном в деревне Кзыл-Чишма Батыревского района Чувашской Республики.

Один конкурс предполагает два этапа. Далее планируется «углубляться и формировать сообщество». В будущих конкурсах будут участвовать новые лица, применяться новые технологии, новые образовательные программы.

Если организаторы конкурса найдут поддержку и отклик, следующий «Татар теле – халкым теле» начнется уже в конце этого года, сообщила Габдрахманова.