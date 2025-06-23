Финал конкурса социальных проектов «От чистого сердца» пройдет в ТПП РТ

Итоги третьего республиканского конкурса социальных проектов «Чын йөрәктән – От чистого сердца» подведут в Казани 26 июля в Торгово-промышленной палате РТ. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Юлия Абдреева.

«Некоммерческие организации, участвующие в конкурсе, несут идеи и новации, которые помогают жить нашим семьям, людям пожилого возраста, многодетным, а также семьям с детьми-инвалидами. Конкурс проходит в поддержку национального проекта "Семья", направленного на сохранение семей и создание условий для многодетности», – рассказала она.

Абдреева отметила, что в конечном итоге проводимая в регионе работа направлена на то, «чтобы в семьях сложились все условия для воспитания и развития детей».

Советник председателя ТПП РТ Елена Агзамова добавила, что социальное предпринимательство стало важным, актуальным направлением работы в республике. В Татарстане создан и успешно работает комитет по развитию социального предпринимательства и НКО.

«Мы сделали большую аналитическую справку по России и посмотрели, какие возможности предоставляются в регионах для развития социального предпринимательства», – отметила она.

Агзамова сообщила, что данный конкурс объединяет социальные предприятия и некоммерческий сектор, открывает перед ними новые возможности, оказывает информационную поддержку.

«В этом году (в конкурсе) приняли участие 38 предприятий. Это несколько меньше, чем в прошлом году, но расширилась география участников», – заметила Агзамова.

Руководитель сети пансионатов «Добрые истории», председатель комитета по семейному бизнесу социальному предпринимательству и НКО ТПП РТ Альбина Сергеева сообщила, что главная цель проекта заключается в выявлении социальных проектов и инициатив, которые способствуют развитию Татарстана.

«Люди, которые занимаются социальными инициативами, – с большим сердцем. Они несут огромную ответственность. Хочется, чтобы о таких проектах больше знали и говорили», – сказала Сергеева.

Фото: © Наталья Рыбакова /«Татар-информ»

Конкурс проводится в трех номинациях – среди социальных предпринимателей, НКО и семейных компаний. Победители получат сертификаты от партнеров, признание и поддержку в СМИ.