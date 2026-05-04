Финал конкурса предпринимателей пройдет в Казани 26 мая

Фото Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан

Финал VII Республиканского конкурса «Лучший общественный / координационный совет предпринимателей в муниципальных образованиях Республики Татарстан» состоится в Казани в День российского предпринимательства – 26 мая.

Мероприятие объединит предпринимателей из всех районов республики, представителей руководства Татарстана, профильных министерств и ведомств, институтов развития, экспертов, деловых объединений, партнеров и инвесторов.

Финал пройдет при поддержке Министерства экономики Республики Татарстан и Общественной палаты Республики Татарстан. Генеральным спонсором выступает Альфа-Банк.

Организаторы рассчитывают, что финал станет не только церемонией награждения лучших общественных советов предпринимателей, но и полноценной деловой площадкой для малого и среднего бизнеса. Принять участие смогут не только конкурсанты, но и предприниматели, заинтересованные в новых контактах, консультациях и развитии своего дела.

Для представителей бизнеса из районов это возможность за один день получить консультации по мерам поддержки, финансированию, экспорту, лизингу, гарантийным инструментам и развитию компаний. Участники смогут познакомиться с предпринимателями из других муниципалитетов, наладить деловые связи и задать вопросы представителям институтов развития.

К участию приглашены представители руководства республики, профильных министерств и ведомств, а также организаций поддержки бизнеса. Это позволит предпринимателям напрямую узнать позицию властей, получить актуальную информацию о действующих мерах поддержки и обсудить наиболее важные для отрасли вопросы.

Дата проведения выбрана не случайно: 26 мая в России отмечается День предпринимательства, поэтому финал станет также возможностью отметить профессиональный праздник в деловом сообществе.

В программе запланированы пленарная сессия с участием экспертов и успешных предпринимателей, практические выступления по актуальным темам, выставка предприятий муниципальных районов, работа консультационного центра, деловое общение и церемония награждения победителей. Завершит день вечерняя программа, приуроченная к празднику.

Особое внимание будет уделено темам, которые сейчас наиболее актуальны для бизнеса: налоговые и регуляторные изменения, государственная поддержка, гранты и субсидии, финансирование МСП, льготные программы, импортозамещение, локализация производств, выход на экспорт, освоение новых рынков, кадровые решения, применение искусственного интеллекта и оптимизация бизнес-процессов.

Одним из ключевых форматов станет консультационный центр. На одной площадке участники смогут получить ответы по вопросам господдержки, микрофинансирования, сервисов центра «Мой бизнес», экспортной деятельности, федеральных инструментов Российского экспортного центра, льготного лизинга, гарантийной поддержки и привлечения финансирования.

Организаторы отмечают, что это позволит предпринимателям за короткое время получить информацию, на поиск которой обычно уходит несколько недель: какие меры поддержки подходят конкретному бизнесу, куда обращаться, как подготовить документы, где искать финансирование и как выйти на экспорт.

В работе консультационного центра примут участие представители Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан, центра «Мой бизнес», Центра поддержки экспорта, Российского экспортного центра, Региональной лизинговой компании Татарстана и Гарантийного фонда Республики Татарстан.

Отдельным блоком станет выставка предприятий муниципальных районов, где компании представят свою продукцию, услуги и проекты. Это даст возможность найти новых поставщиков, партнеров и клиентов, а также познакомиться с успешными практиками развития бизнеса.

Финал также станет площадкой для делового общения предпринимателей из разных муниципалитетов. Участники смогут обменяться опытом, обсудить совместные проекты и установить новые контакты.

Завершится день неформальной программой: для гостей подготовят концерт, бизнес-стендап и возможность пообщаться с предпринимателями из разных районов республики.

Участие для гостей бесплатное, однако количество мест ограничено. Предпринимателям рекомендуют заранее зарегистрироваться, чтобы гарантировать участие в деловой и вечерней программе. Регистрация открыта на сайте. Следить за новостями и программой можно в официальном канале мероприятия в мессенджере МАКС.