Финал конкурса «Лучший по профессии» среди швей пройдет в Нижнем Новгороде

Федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Швея» состоится в Нижнем Новгороде 15 и 16 октября. За победу будут бороться специалисты из 26 регионов России, сообщает «Время Н».

Конкурс проходит в рамках федерального проекта «Человек труда» нацпроекта «Кадры».

Участникам предстоит пройти теоретические и практические испытания. В теоретической части конкурсантам предложат тестирование и кейс с устной защитой. Им необходимо продемонстрировать знания технологии производства, устройства и характеристик швейного оборудования, умение работать с чертежами и схемами, а также требования охраны труда, промышленной санитарии и пожарной безопасности.

Практическое задание будет связано с обработкой разреза, притачной манжеты и ее соединением с рукавом.

Победители получат денежные призы. За первое место предусмотрен 1 млн рублей, за второе – 500 тыс. рублей, за третье – 300 тыс. рублей.

Для посетителей конкурса организуют фестиваль моды и ремесел. В его программу войдут мастер-классы по вышивке, ткачеству и шитью, выставка-ярмарка продукции легкой промышленности и показы авторских коллекций одежды.