Финал II Республиканского фестиваля «Энергия семьи» состоится 23 ноября

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Остается два дня до финала II Республиканского интеллектуального фестиваля «Энергия семьи». По итогам трех отборочных этапов в Нижнекамске, Казани и Набережных Челнах определены 20 семей, которые поборются за победу. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина.

Софья Галиева-Мустафина Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Фестиваль „Энергия семьи” стал частью целой плеяды мероприятий, которые проводятся в Татарстане в Год семьи, объявленный Президентом России Владимиром Путиным. Согласно соцопросам, семьям нашей республики не хватает таких неформальных мероприятий, где они могут себя показать, познакомиться между собой и обсудить насущные вопросы», — отметила Галиева-Мустафина.

Фестиваль проходит в Казанском государственном энергетическом университете. В финале участников ждут турниры по шашкам, играм «Что? Где? Когда?» и «Своя игра», пояснила и. о. проректора по молодежной политике и воспитательной деятельности КГЭУ Гульнара Ляукина.

Гульнара Ляукина Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Самое главное — продемонстрировать семьям, какие у них есть возможности проводить свой досуг. Мы напомнили, что они могут сесть и сыграть семьей в шашки, забытые настольные игры или даже просто почитать вслух или посмотреть документальный фильм», — с улыбкой сказала она.

Всего на фестиваль было подано 166 заявок из трех городов Татарстана, а награждение состоится в ходе проведения премии «Студент года РТ» в январе, уточнил руководитель фестиваля Даниил Ченцов.

Даниил Ченцов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Наш фестиваль включает в себя не только турнир по интеллектуальным играм, но и мастер-классы для детей по таким направлениям, как 3D-моделирование и рисование, а также образовательную программу от приглашенных спикеров и психологов», — сообщил он.

Участие в фестивале «Энергия семьи» объединяет детей и родителей, позволяет им плодотворно провести время вместе, убеждена одна из участниц фестиваля — Венера Зизевская.

Венера Зизевская Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Семья даже дома не так объединена, как во время таких фестивалей. Хотелось бы побольше таких мероприятий. Мы с дочкой в большом восторге. Мы были с ней на экскурсии в университете, она мне прожужжала про нее все уши», — рассказала она.

Дочке участницы также очень понравились улитки, которые были представлены в одной из залов университета. Ей даже разрешили приехать зимой и забрать одну из них себе в качестве питомца.