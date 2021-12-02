Финал Гран-при по фигурному катанию в Японии отменен из-за нового штамма коронавируса

Финальная серия Гран-при по фигурному катанию, которая должна была пройти в японской Осаке с 9 по 12 декабря, отменена из-за угрозы распространения нового омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее решение приняла Федерация конькобежного спорта Японии, отмечает агентство.

От России в финале состязаний должны были выступить Михаил Коляда в мужском одиночном катании, Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых и Алена Косторная в женском одиночном катании. В парном катании собирались состязаться Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

В танцах на льду РФ должны были представлять Виктория Синицина и Никита Кацалапов.