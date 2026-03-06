Финал Гран-при и ставка Тутберидзе: займет ли Дина Хуснутдинова место Петросян на вершине

После неудачи на Олимпиаде Аделия Петросян рискует потерять статус лидера «Хрустального». На фоне ее психологического спада шанс стать новыми фаворитками есть у Двоеглазовой и Хуснутдиновой. Станет ли финал Гран-при моментом окончательной смены караула и рождения новой «татарской принцессы» в группе Этери Тутберидзе — в материале «ТИ-Спорта».





Уйдет ли Аделия Петросян в тень после неудачи на Олимпиаде?

Фигурное катание Этери Тутберидзе всегда было про математическую точность и железную волю. Техническую составляющую Этери Георгиевна ставила во главу угла практически у всех своих знаменитых учениц, за счет чего «Хрустальный» и получил свою славу кузницы великих фигуристок.

У Аделии Петросян с этим все тоже было в порядке в течение ее взрослой карьеры — она методично усложняла программу. Однако в какой-то момент стало очевидно, что помимо плотного контента, наполненного сложными элементами, необходима и крепкая психология. Такая, какая была у всегда сдержанной и спокойной Алины Загитовой, сидевшей в своем номере всю Олимпиаду в Пхенчхане, а потом выдавшей великий прокат на «золото». У Аделии «психологии победительницы», судя по всему, не оказалось. Впервые это становилось понятно еще на внутренних соревнованиях, где у нее раз за разом «разваливалась» программа. А когда настало время отбираться на Олимпиаду, она сорвалась и предлагала отдать свое место резервистке Алине Горбачевой. Благо в дело вступил тренер Даниил Глейхенгауз и уговорил-таки Петросян участвовать самой.

Олимпиада в Милане, которая должна была стать триумфом Аделии, в итоге показала ее главную уязвимость — отсутствие «психологии победительницы». Фигуристка, обладающая феноменальным набором элементов, дрогнула в самый ответственный момент. Срыв четверного прыжка на официальном прокате при его стабильном исполнении на тренировках — классический симптом внутренней неуверенности.

Однако эксперты полагают, что списывать Аделию рано. Cеребряный призер чемпионата мира Алена Леонова заявила «ТИ-Спорту», что после колоссальной нагрузки Игр ей должно стать психологически легче на российских стартах.

«Она должна понимать, что ее все равно все любят, за нее переживают, у нее миллион поклонников, никто от нее не отвернулся. Ее должно это как-то подстегивать работать дальше и двигаться дальше. Я все-таки надеюсь, что ту Аделию, которая была два года назад — помню ее чистый прокат на чемпионате России с четверным тулупом — мы еще увидим в таком состоянии, потому что характер у нее боевой. Она не должна распуститься, как-то отдать, она не из тех. Она, наоборот, будет показывать и доказывать», — отмечает Леонова.

Однако, даже если предположить, что Аделия вернет себе былую форму, говорить о ее перспективах к следующей Олимпиаде сложно — в деле ее уже посмотрели, увидели «слабые стороны». Вероятно, на этом фоне центр внимания Этери Георгиевны постепенно будет смещаться на других, более юных и перспективных учениц. Таковых у нее «под крылом» сразу две, и они могут постепенно вытеснить Аделию с лидерских позиций в «Хрустальном»: это Алиса Двоеглазова и Дина Хуснутдинова. Алиса уже является состоявшимся «технарем», но Дина представляет собой более гибкую и психологически устойчивую фигуристку.

Предстоящий финал Гран-при России покажет, насколько это перспективный проект Этери Тутберидзе. В отсутствие Аделии Петросян, которая пропускает турнир, именно между Диной и другой воспитанницей «Хрустального» Алисой Двоеглазовой должна развернуться основная битва на челябинском льду. Петросян же, судя по всему, пока так и не смогла ментально оправиться от итальянских событий.

«Мне перед собой, федерацией и болельщиками немного стыдно. Психологически будет сложно вернуться в Россию после такого проката», — цитирует Петросян ТАСС.

Ставка на «свежую кровь» и мультиквадисток. Двоеглазова и Хуснутдинова — следующие?

На фоне спада лидера можно предполагать, что Дина Хуснутдинова получает серьезное преимущество. Впрочем, как и Алиса Двоеглазова. Прямо сейчас начинается новый олимпийский цикл — у тренера и ее подопечных есть чуть менее четырех лет, чтобы за это время стать такой же «машиной по сбору титулов», какой была Алина Загитова.

Статистика дебютного сезона 16-летней Хуснутдиновой впечатляет: она методично прогрессирует, поднимая планку и в сложности программ, и в итоговых местах. В ее активе уже имеется бронза на этапе Гран-при в Магнитогорске и триумфальное первое место на домашнем этапе в Казани. Но по-настоящему Дина заявила о себе как о фигуристке, с которой придется считаться, на чемпионате России по прыжкам, где завоевала серебро. В четвертьфинале она набрала 30,21 балла, уверенно пройдя в следующий круг. В полуфинале Дина показала результат 53,33, а в финале закрепила успех, завоевав серебряную медаль с общей суммой 119,26 балла (уступив лишь Двоеглазовой с ее 127,27).

Важно отметить, что для Этери Тутберидзе принципиально наличие элементов ультра-си. Хуснутдинова на прыжковом турнире пошла на смелый эксперимент, исполнив уникальную секвенцию из двух тройных акселей подряд. Уроженка Татарстана берет не только сложностью, но и стабильностью: ее каскады говорят о том, что со «спортивной наглостью» у девушки все в порядке. Более того, фигуристка призналась, что на тренировках готовила каскад из трех тройных акселей, что звучит как вызов законам физики. Хотя четверной тулуп на соревнованиях ей пока не покорился (на ЧРПП были «бабочка» и падение), Дина прямо заявляет, что ее успех — это лишь 70% от потенциала.

Статистическое сравнение говорит само за себя: на последних стартах Хуснутдинова с чистыми тройными акселями набирала 145,41 балла в произвольной, в то время как Двоеглазова с недокрутами на четверных получала 145,09, а упавшая Петросян — лишь 143,60. Это ставит Дину в крайне выгодное положение. Как только четверной тулуп будет вкатан, Хуснутдинова получит полное техническое превосходство.

«Дина теперь будет фавориткой? Все может быть. Она только, можно сказать, выстрелила. Я не знаю, как будет проходить ее следующий сезон. В этом сезоне она хороша, она показывает хорошее, довольно-таки стабильное катание, но все равно, для меня лично, этой заматерелости, какого-то мастерства еще не хватает. Она классная. Мы еще услышим ее в следующем сезоне. Я думаю, что она будет еще улучшаться с каждым годом», — продолжает Алена Леонова для «ТИ-Спорта».

Феномен «татарской принцессы»: преемственность традиций «Хрустального»

Стоит вспомнить, что за последнее десятилетие в «Хрустальном» сложилась своеобразная традиция: в каждом олимпийском цикле должна быть талантливая татарская фигуристка, становящаяся лицом эпохи. Сначала была Алина Загитова, затем — Камила Валиева. Дина Хуснутдинова идеально вписывается в этот ряд.

Она уроженка Татарстана, чтит свои корни и раньше даже выступала с программой по мотивам сказки Габдуллы Тукая «Шурале». Этот этнический колорит в сочетании с выверенной хореографией Даниила Глейхенгауза создает мощный имиджевый продукт. Ранее Дина сама признавалась, что долго ставила себе в пример знаменитую «Кармен» Алины Загитовой, стараясь учиться у лучших, и этот преемственный код считывается болельщиками мгновенно.

На чемпионате по прыжкам, где все внимание было приковано к возвращению Валиевой и Трусовой, именно Хуснутдинова делом доказала свою состоятельность, обойдя Камилу в итоговом протоколе личного турнира (Валиева не прошла в тройку призеров). Для Этери Тутберидзе Дина — это не просто сильная фигуристка с огромным техническим потенциалом, это возможность повторить успех Загитовой и Валиевой, сохранив статус школы как «кузницы чемпионок» с национальным колоритом.

«Пока рано говорить о том, что она — отличный пример той же Камилы Валиевой. Здесь я больше, наверное, ставлю на Камилу, потому что вижу ее просто невероятный прогресс. Я вижу Сашу Трусову, которая просто неугомонная, она уже восстановила четверной лутц и готова бороться. Вот эти девочки — да, вот здесь будет конкуренция, здесь будет интересно. Опять же, если все будет хорошо и Саша с Камилой вернутся с программами, дай бог, в начале следующего сезона», — предвещает Леонова.

Так или иначе, Аделия Петросян остается выдающейся спортсменкой, но в спорте высших достижений память коротка. Теперь ей на пятки наступают как юные девочки с невероятным потенциалом, так и чемпионки прошлых лет, решившие возобновить карьеру. Как поведет себя Аделия в таком «двустороннем прессе», остается только наблюдать.