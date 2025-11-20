Финал фестиваля студенческих театров «Премьера» стартовал в Казани

Фото: пресс-служба «Созвездия-Йолдызлык»

В Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» стартовал финал II Открытого телевизионного фестиваля студенческих и молодежных театров «Премьера». Мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Году Защитника Отечества.

Проект реализуется в рамках программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» совместно с Министерством по делам молодежи Республики Татарстан.

Гостями церемонии открытия стали заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Алсу Асадуллина, ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева и заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Диана Василова.

Алсу Асадуллина поприветствовала участников, отметив значимость проекта и поблагодарив организаторов за его реализацию. Она подчеркнула, что участники демонстрируют себя не только как успешные студенты, но и как талантливые исполнители, и назвала их элитой республики.

Роза Ахмадиева указала на важность подобных инициатив и сообщила, что ректорский состав вузов и далее будет поддерживать студентов в их творческих начинаниях.

Диана Василова добавила, что участие в фестивале становится для многих ребят крупнейшей премьерой на профессиональной сцене, а организаторы создают систему, направленную на развитие и поддержку творческих кадров республики.

В первый день фестиваля свои постановки жюри представили Оперная студия Казанской консерватории и оркестр татарских народных инструментов «Tatarica» Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова, показавшие спектакль «Севастопольский вальс».

Одна из участниц, Алина Хуснутдинова, рассказала, что воплощает образ Нины – неоднозначной и противоречивой героини, и призналась, что моральная сложность роли вызывает у нее внутреннее сопротивление. Она выразила надежду, что смогла достоверно передать характер и эмоции персонажа.

Также был представлен спектакль «Меня зовут Зурико…» студенческого театра «Другое слово» Казанского государственного института культуры.

Работа фестиваля продлится четыре дня. Именитые члены жюри посмотрят девять постановок. Имена лауреатов объявят 24 ноября на гала-концерте.

Помимо обладателя Гран-при, которому будет предоставлена телевизионная съемка спектакля, определят победителей в номинациях «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Роль второго плана», «Эпизод», «Сценографическое решение», «Музыкальное оформление», «Пластическое решение» и «Лучший режиссер».

Показы доступны для широкого круга зрителей. Ознакомиться с расписанием можно в социальных сетях проекта, а также посмотреть прямую трансляцию. Завтра свои спектакли представят Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова («Снег») и коллектив «Стройотрядовцы» ТРО МООО «Российские студенческие отряды» («Заседание теней»).

Руководитель проекта Дмитрий Туманов отметил, что организаторам важно сохранять традиционное понимание художественной красоты и передавать студентам представление о высоком предназначении искусства. Он подчеркнул, что молодежный театр должен формировать эстетический вкус и нравственное чувство молодого зрителя.

В составе жюри работают известные деятели культуры, среди которых – заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, заслуженный артист Российской Федерации, профессор и режиссер-постановщик театра «Созвездие-Йолдызлык» Рашид Загидуллин; представитель вахтанговской школы, педагог ГИТИС Олег Хрычев; кандидат психологических наук и заслуженный деятель искусств России Вячеслав Терещенко; педагог театра «Et Cetera» Ольга Матвеева; актриса театра и кино Екатерина Данилова; главный режиссер проекта Дмитрий Платонов; заслуженный работник культуры РТ, балетмейстер Лилия Багаутдинова; заслуженный артист РТ Азат Зарипов и другие.

Ольга Матвеева отметила высокий уровень экспертного состава жюри и сообщила, что ее глубоко тронул первый просмотренный спектакль – классическая советская оперетта «Севастопольский вальс». Она добавила, что после показа состоялось конструктивное обсуждение с актерами и руководителями, и подчеркнула важность такого живого общения для развития студенческих театральных коллективов.

Организаторами фестиваля выступают Региональная молодежная общественная организация «Созвездие-Йолдызлык», Министерство по делам молодежи и Министерство образования и науки Республики Татарстан, агентство «Татмедиа», Совет ректоров вузов РТ, НП «Совет директоров учреждений среднего профессионального образования РТ», Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» и телерадиокомпания «Новый век».