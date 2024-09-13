Финал фестиваля ГТО среди школьников стартует в «Артеке» 25 сентября

25 сентября — 16 октября в Крыму, в «Артеке», состоится Всероссийский финал фестиваля ГТО среди школьников.

Участниками соревнований станут учащиеся, прошедшие муниципальные и региональные этапы. Они проверят свои силы в беге на 60, 1500 и 2000 метров, кроссе на 3 километра, поднимании туловища из положения лежа на спине и множестве других дисциплин. Чемпионы и призеры будут отмечены кубками и медалями Министерства спорта России, дипломами и подарками от организаторов. Команда, признанная победителем первенства, получит переходящий Кубок фестиваля.

Как отмечает Госкомитет РТ по закупкам, на фотосъемку и видеосъемку финала будет направлено более 1 млн рублей. Кроме того, подрядчикам предстоит сделать видеоролик, посвященный соревнованиям, организовать звуковое и световое сопровождение в период с 1 по 8 октября. Соответствующие лоты, заказчиком которых выступает АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», опубликованы на площадке etpzakupki.tatar.

Мероприятия комплекса ГТО проходят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», целью которого является популяризация активного образа жизни и привлечение как можно большего количества жителей к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.