Федерация водного поло России проведет в столице Татарстана решающие игры Суперлиги Чемпионата России по водному поло среди мужских команд.



Финал четырёх состоится 18 и 19 марта 2022 года в плавательном бассейне «Оргсинтез». В турнире примут участие команды, занявшие места с 1 по 4 в регулярном сезоне: «Спартак-Волгоград» (Волгоград), «Синтез» (Казань), «Балтика» (Санкт-Петербург) и «Динамо СШОР» (Астрахань).

В соответствии с регламентом, 18 марта на первой стадии «Финала четырёх» команды проведут два матча и определят состав пар медальных игр. 19 марта состоятся финальные матчи, которые определят обладателей наград Чемпионата России-2022.



Действующим чемпионом страны последние 2 года является казанский «Синтез». Впервые заводская команда завоевала этот титул в 2007 году, а капитаном той команды был Президент СК ВВС «Синтез», руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджанской Республике Ирек Зиннуров.

«Финал четырёх» будет полностью транслироваться в сети интернет и частично - на телеканале ТНВ, который включил в сетку вещания прямую трансляцию обеих игр с участием «Синтеза».

Вход на матчи свободный, заполняемость трибун не более 50%.

18 марта

16:30 "Спартак-Волгоград" - "Динамо СШОР"

19:00 "Синтез" -" Балтика"

19 марта

16:30 Матч за 3 место

19:00 Матч за 1 место