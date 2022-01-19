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Спорт
19 января 2022  13:07
Дамир Садриев

«Финал четырех» баскетбольной Евролиги перенесут из Берлина в другой город

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«Финал четырех» баскетбольной Евролиги сезона 2021/22 будет перенесен из Берлина в другой город. Об этом сообщает сербское издание Mozzart Sport.

Как сообщается, основным претендентом на новое место проведения финала является Белград.

В частности, заместитель мэра столицы Сербии Горан Весич уже предложил заменить Берлин на Белград и дал гарантию присутствия зрителей на трибунах «Финала четырех». Из-за эпидемиологической ситуации в Берлине присутствие болельщиков на трибунах было бы невозможным. 

Руководство Евролиги уже предприняло шаги в направлении переноса.

Пока же борьбу за попадание в «Финал четырех» продолжает вести казанский УНИКС. После 18 матчей татарстанская команда с 11 победами занимает 7-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

#БК Уникс #Евролига
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